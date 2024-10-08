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Новости ТСН 18:00 8 октября. Взрывы в Харькове и Одессе! Потоп в Киеве! Заявление Гаррис об Украине!

Новости ТСН 18:00 8 октября. Взрывы в Харькове и Одессе! Потоп в Киеве! Заявление Гаррис об Украине!

Новости ТСН 18:00 8 октября. Взрывы в Харькове и Одессе! Потоп в Киеве! Заявление Харрис об Украине!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18.00 вторника, 8 октября 2024 года.

   

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