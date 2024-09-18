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ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН 18 сентября. Убийство в Киеве, атака на Кропивницкий, повышение налогов
Новости ТСН 18 сентября. Убийство в Киеве, атака на Кропивницкий, повышение налогов
Новости ТСН 18 сентября. Убийство в Киеве, атака на Кропивницкий, повышение налогов
Усика задержали и отпустили в Польше: что это было?
Сюжеты выпуска
Усика задержали и отпустили в Польше: что это было?
Новости ТСН 06:00 18 сентября. Задержание Усика и запрет мобилизации определенных категорий
Правоохранители накрыли крупный наркокартель
Великобритания не дает разрешение бить по РФ?
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Более 180 взрывов! Сумщина всю ночь и утро под атакой вражеских дронов!
Взрывами изуродованы 200 зданий во Львове! Нужно около миллиарда гривен на восстановление!
Для Одессы сделали исключение! Как город попал во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО
"Бавовна" в России! БПЛА атаковали сразу пять регионов!
Масштабные наводнения в Европе! Люди запасаются едой и водой!
Новости ТСН 7:00 18 сентября. Атака на Сумщину ночью, восстановление Львова, Одессу охраняет ЮНЕСКО
Такого не было 4 месяца! Массированная атака КАБами в Запорожскую область!
Россия готовит новый массированный удар по Украине! "Шахеды" почти каждый день атакуют Киев!
Возле Мариуполя взлетели в небо тонны российских снарядов! Кадры со спутника!
Их оставили хозяева, когда убегали от обстрелов! Приют для животных на линии фронта в Мирнограде
Ожесточенные бои на Донбассе и Харьковщине: россияне непрерывно атакуют сразу на нескольких направлениях
Александр Камышин возвращается в «Укрзализныцю»: Кабмин назначил членом наблюдательного совета
У соратника Макрона украинские корни! Экс-премьер Франции Габриэль Атталь посетил Одесскую область
Значительную часть Серебрянского леса отвоевали: сбор для бригады «Буревій»
Сотни очагов горения! На Черниговщине горят дома, а на Киевщине лес!
Это фото шокировало мир! Оккупанты казнили безоружного украинского пленного мечом!
Новости ТСН 08:00 18 сентября. Уничтоженные склады РФ возле Мариуполя, ситуация на фронте, пожары в Украине
Инструкция для студентов-бакалавров, как получить грант на оплату обучения
Из-за войны образовательные потери у школьников достигают 1,5-2 года: как это преодолеть
Посреди Киева заблудился лось
Новости ТСН 09:00 18 сентября. Лось на столичной Лукьяновке и масштабный пожар в тверской области
Россияне «Шахедами» атаковали Сумы и Кропивницкий, а Харьков - авиабомбами
Новости ТСН 10:00 18 сентября. «Хлопок» в пяти регионах РФ! Взрывные пейджеры!
Освободили из плена, а что дальше?
Киев снова дышит свободно! Уровень загрязнения воздуха вернулся к норме
Убийство в Киеве! Застрелил водителя и сбежал на его авто!
Аким Галимов инициировал восстановление единственной сохранившейся деревянной казацкой усадьбы на Левобережье
Налоги повысят задним числом! Таможню реформируют!
Россияне атаковали Кропивницкий! Вживую с места удара!
Новости ТСН 11:00 18 сентября. Убийство в Киеве, атака на Кропивницкий, повышение налогов
Новости Украины и мира по состоянию на 18 сентября 2024 года, в обзоре ТСН.
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