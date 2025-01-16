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Новости ТСН 19:30 16 января. Порошенко не выпустили за границу. Стрельба в Одессе

Новости ТСН 19:30 16 января. Порошенко не выпустили за границу. Стрельба в Одессе

Новости ТСН 19:30 16 января. Порошенко не выпустили за границу. Стрельба в Одессе

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию 19:30 16 января 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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