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Новости ТСН 2 октября. Расстрел пленных, Запорожье после удара и праздник хасидов

Новости ТСН 2 октября. Расстрел пленных, Запорожье после удара и праздник хасидов

Самый массовый расстрел украинских пленных! Сеть всколыхнуло жестокое видео

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Новости Украины и мира по состоянию на среду, 2 октября 2024, в обзоре ТСН.

  

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