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Новости ТСН 20:00 18 октября. Реакция мира на план победы, торговля справками, новый скандал с МСЭК

Новости ТСН 20:00 18 октября. Реакция мира на план победы, торговля справками, новый скандал с МСЭК

Новости ТСН 00:00 19 октября. Обмен пленными. Выборы в Молдове

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18 октября 2024, в обзоре ТСН.

   

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