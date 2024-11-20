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Новости ТСН 20 ноября. Атака шахедами! Разрешение бить по РФ! Новые графики отключений света!

Новости ТСН 20 ноября. Атака шахедами! Разрешение бить по РФ! Новые графики отключений света!

Внимание! Экстренные обесточивания могут вернуться - что со светом в Одессе | Обстрелы сегодня

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 20 ноября 2024, в обзоре ТСН.

   

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