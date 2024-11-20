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Новости ТСН 20 ноября. Атака шахедами! Разрешение бить по РФ! Новые графики отключений света!
Новости ТСН 20 ноября. Атака шахедами! Разрешение бить по РФ! Новые графики отключений света!
Новости ТСН 20 ноября. Атака шахедами! Разрешение бить по РФ! Новые графики отключений света!
Внимание! Экстренные обесточивания могут вернуться - что со светом в Одессе | Обстрелы сегодня
Сюжеты выпуска
Внимание! Экстренные обесточивания могут вернуться - что со светом в Одессе | Обстрелы сегодня
12 погибших, среди них - ребенок. Ужасные последствия удара по общежитию на Сумщине
Новости ТСН 06:00 20 ноября. Обесточивание в Одессе. Последствия удара по Сумской области. Хлопок в РФ
Вражеские обстрелы: погибшие на Херсонщине, Днепропетровщина и Харьковщина под атакой
Зеленский: президент США может заставить Путина к переговорам!
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Острые вопросы Роберти Мецоли: что будет делать ЕС, если Трамп откажет Украине в помощи?
Это не случайность: таинственное повреждение двух кабелей связи в Балтийском море
ТСН Новости 7:00 20 ноября. Взрывы по всей РФ! Помощь от Британии! Сумы в трауре
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Сюрпризы от Байдена и удары вглубь России: анализ последних событий
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Новости ТСН 08:00 20 ноября. Утренний отчет Генштаба! Громко в России! Скандал в Киевской области!
Ситуация на Северском направлении сегодня: подробности от защитников
Трибунал для Путина: мечта или реальность, которая больно ударит по Москве?
Новости ТСН 09:00 20 ноября. Шахеды атаковали Украину! Путин шантажирует ядерным оружием
Куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной - эксклюзив от командира ДШВ
Как решение Байдена по дальнобойному оружию повлияет на ЕС и Трампа - ответ политолога
Новости ТСН 11:00 20 ноября. Новые графики отключений света! Штормовое предупреждение в Киеве!
Взрывы в Киеве сегодня: Шахеды натворили беды в столице и области
Сильный ветер с порывами: в Киеве объявили штормовое предупреждение
Ситуация со светом сегодня: в каких областях не будут действовать графики отключений
Почему трибунал над советской властью так и не состоялся
Новости Украины и мира по состоянию на 20 ноября 2024, в обзоре ТСН.
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