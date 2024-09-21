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Новости ТСН 21 сентября. Бюджет Украины: перемены! Удар по Кривому Рогу! План победы Зеленского!

Новости ТСН 21 сентября. Бюджет Украины: перемены! Удар по Кривому Рогу! План победы Зеленского!

Новости ТСН 14:00 21 сентября. Пункты плана победы Зеленского! Жуткие подробности из Кривого Рога

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 21 сентября 2024, в обзоре ТСН.

        

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