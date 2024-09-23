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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН 23 сентября. Зеленский в США! Удар РФ по Запорожью! Школьная реформа
Новости ТСН 23 сентября. Зеленский в США! Удар РФ по Запорожью! Школьная реформа
Новости ТСН 23 сентября. Зеленский в США! Удар РФ по Запорожью! Школьная реформа
Новости ТСН 17:00 23 сентября. РФ нарушила воздушное пространство Японии! В Сейме новое пятно
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 17:00 23 сентября. РФ нарушила воздушное пространство Японии! В Сейме новое пятно
Россия нарушила воздушное пространство Японии! Японцы пустили ответные ракеты!
В Ливане озвучили количество жертв израильских ударов
Новое правительство Франции под угрозой вотума недоверия: по стране прокатились протесты!
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Новости ТСН 16:00 23 сентября. Обстрел Запорожья. Траур в Кривом Роге. Пожар на Киевщине
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Новости ТСН 15:00 23 сентября. Страшное ДТП в Хмельницкой области! Зеленский в США! Затопленные могилы воинов!
Она была частью российской армии, а ее фильм показывают на мировых кинофестивалях: украинцы не могут молчать!
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Новости ТСН 14:00 23 сентября. Стрельба в Киевской области, взрыв гранаты в Ужгороде, суд над РФ в Гааге
После расстрела из автомата на Киевщине, в Ужгороде на головы людей полетела граната
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Новости ТСН 13:00 23 сентября. Состояние воздуха в Киевской области и прорыв ВСУ на Курщине
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Новости ТСН 12:00 23 сентября. Удар КАБов по Запорожью! Зеленский в США
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Новости Украины и мира по состоянию на 23 сентября 2024 года, в обзоре ТСН.
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