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Новости ТСН 23 сентября. Зеленский в США! Удар РФ по Запорожью! Школьная реформа

Новости ТСН 23 сентября. Зеленский в США! Удар РФ по Запорожью! Школьная реформа

Новости ТСН 17:00 23 сентября. РФ нарушила воздушное пространство Японии! В Сейме новое пятно

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 23 сентября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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