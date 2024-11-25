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Новости ТСН 25 ноября. Атака баллистикой! Первый удар ATACMS! Бракованные мины для ВСУ!

Новости ТСН 25 ноября. Атака баллистикой! Первый удар ATACMS! Бракованные мины для ВСУ!

Новости за 17:00 25 ноября. Первый удар ATACMS по РФ! Украинофоб побеждает на выборах в Румынии!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 25 ноября 2024, в обзоре ТСН.

   

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