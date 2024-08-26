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Новости ТСН 26 августа. Массированная комбинированная атака и повреждение Киевской ГЭС

Новости ТСН 26 августа. Массированная комбинированная атака и повреждение Киевской ГЭС

Новости ТСН 17:00 26 августа. Киевская ГЭС, ДнепроГЭС, энергетика едва держится, проблемы с водой

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Новости Украины и мира по состоянию на понедельник, 26 августа 2024 года, в обзоре ТСН

          

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