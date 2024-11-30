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Новости ТСН 29 ноября. Разгон митингующих в Грузии! Херсонщина без света!

Новости ТСН 29 ноября. Разгон митингующих в Грузии! Херсонщина без света!

ТСН Новости 00:00 30 ноября. Украину пригласят в НАТО? Протесты в Грузии набирают обороты!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 29 ноября 2024, в обзоре ТСН.

  

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