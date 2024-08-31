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Новости ТСН 30 августа. Олещук уволен! Харьков, Сумы, Одесса. Путин в Монголии. Свет на выходных

Новости ТСН 30 августа. Олещук уволен! Харьков, Сумы, Одесса. Путин в Монголии. Свет на выходных

Новости ТСН 00:00 31 августа. Жертвы обстрела в Харькове, освобождение Олещука, первое золото

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 30 августа 2024 года, в обзоре ТСН.

    

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