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Новости ТСН 4 ноября. Обстрелы Харькова. Выборы в Молдове. День железнодорожника

Новости ТСН 4 ноября. Обстрелы Харькова. Выборы в Молдове. День железнодорожника

Новости ТСН 17:00 4 ноября. Пятнадцать раненых в Харькове и резкое похолодание в Украине

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 4 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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