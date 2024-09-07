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Новости ТСН 7 сентября. Покровск держится, вода в норме, свет будет, новый БПЛА "Шулика"

Новости ТСН 7 сентября. Покровск держится, вода в норме, свет будет, новый БПЛА "Шулика"

Новости ТСН 14:00 7 сентября. Ситуация в Павлограде, обломки «шахеда» под Верховной Радой

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира за 7 сентября 2024, в обзоре ТСН.

        

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