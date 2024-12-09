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Новости ТСН 9 декабря. Бегство Асада из Сирии! Потери Украины в войне! Разоблачение коррупционеров!

Новости ТСН 9 декабря. Бегство Асада из Сирии! Потери Украины в войне! Разоблачение коррупционеров!

Новости ТСН День 9 декабря. Перепалка Зеленского с Трампом! Сколько стоит новогодняя елка?

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 9 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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