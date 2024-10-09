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Новости ТСН 9 октября. Удар по Одесской области! Битва за Торецк! «Хлопок» в Брянской области

Новости ТСН 9 октября. Удар по Одесской области! Битва за Торецк! «Хлопок» в Брянской области

Новости ТСН 11:00 9 октября. Ситуация на Курщине! «Хлопок» в Брянской области! Блокирование границы!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию 9 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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