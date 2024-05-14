Новости ТСН онлайн 12:00 14 мая. Новости с Харьковщины, избиение в ТЦК и поиск пропавших близняшек

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 14 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Последние новости с Харьковщины. За приграничные поселки и окрестности Волчанска идут бои, оттуда эвакуируют гражданских. Харьков под прицелом вражеской авиации. - После скандала вокруг возведения фортификаций на Харьковщине все участники строительства отчитаются о выполненных работах. - На Сумщине эвакуируют жителей приграничных городов Белополье и Ворожба. - Следующее направление атак россиян - Сумская область: Буданов в интервью The New York Times - Скандал в одесском ТЦК. Там расследуют инцидент с избиением девушки. - В Киев прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. Какова цель визита политика? - Лидеры Германии и пяти стран Европы пообещали Украине свою поддержку. - В Украине чествуют людей, которые спасали евреев от нацистов. Около трех тысяч украинцев Израиль признал Праведниками народов мира - День донора на Киевщине. Там призывают присоединиться всех неравнодушных в возрасте от 18 до 60-ти лет. - Забил до смерти. Экс-министра Казахстана за жестокое убийство жены осудили на 24 года. - На Волыни всю ночь разыскивали двухлетних двойняшек. В каком состоянии дети и почему ушли из дома?