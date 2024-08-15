Новости ТСН онлайн 12:00 15 августа. Ситуация на Курщине, россияне хотят обмен и клад на Закарпатье

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 15 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - Курский прорыв. Украина размышляет над созданием военных комендатур на захваченных территориях Курской области. - Россияне инициируют обмен пленными. Скорее всего, хотят вернуть захваченных на Курщине срочников и кадыровцев. - Оккупанты стягивают резервы на Покровское направление. 29 вражеских шахедов сбили ночью Силы обороны Украины. - Один человек погиб, 13 - получили ранения в Херсонской области. - Ракеты, авиабомбы и артиллерия - россияне уничтожают Золочев на Харьковщине. - Оккупанты ударили дроном по автомобилю парамедиков на Харьковщине, погибли две парамедики «госпитальерки». - Диверсанты на военной базе в Германии пытались отравить воду - Враги и союзники неизменны. В Варшаве украинцы и поляки провели акцию «Пламя братства». - 12-летний мотоциклист спровоцировал аварию в Ровно и оказался в больнице. - Продавал старинное серебро - на Закарпатье задержали мужчину, который выставил на продажу найденный клад. - История острова Змеиный - новая выставка в Одессе.