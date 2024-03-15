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Новости ТСН онлайн 12:00 15 марта. Активные боевые действия уже в России!

Новости ТСН онлайн 12:00 15 марта. Активные боевые действия уже в России!

Сумы! Четыре этажа дома просто сложились! Людей под завалами ищут третьи сутки!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 пятницы, 15 марта

    

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