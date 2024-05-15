Новости ТСН онлайн 12:00 15 мая. Наступление на Харьковщине замедлилось, а в Крыму и РФ взрывалось  

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 15 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Под вражескими обстрелами ряд городов Украины - По Харькову только за вчера россияне нанесли 7 авиаударов. 22 человека пострадали. - Бои на Харьковщине. Россияне используют тактику малых групп и пытаются закрепиться. - Белгородщина сегодня проснулась рано. Пропагандистские медиа заявили о 15 взрывах в поселке Дубовое, загорелся частный дом. Оккупанты сообщили о массированной ракетной атаке на Севастополь, перекрывали Крымский мост. Бахканье слышали в Евпатории и Бахчисарае. - Блинкен в Киеве. Чем запомнится визит госсекретаря США? - Готовьте фонарики и свечи. Во всех регионах Украины вводят контролируемые аварийные отключения света, заявили в Укрэнерго. - Арестованная яхта Виктора Медведчука национализирована и теперь на нее распространяется украинская юрисдикция - 6-летняя девочка с мамой погибли при пожаре в собственном доме в селе Дикивкана на Кировоградщине. - Потоп возле станции метро Лыбедская в столице. Ликвидировали ли последствия и как изменилось движение транспорта? - Вашингтон может фундаментально пересмотреть отношения с Грузией из-за принятия скандального закона об иноагентах. - Игнорировать нейтральных спортсменов на Олимпиаде - это один из пунктов рекомендаций министерства молодежи и спорта. Как готовится к соревнованиям лидер сборной Украины по художественной гимнастике Виктория Оноприенко? - В Парке истории Земли Прикарпатье разместили по кругу на огромных флагштоках 53 флага всех областей и областных центров Украины.