Новости ТСН онлайн: 12:00 16 февраля. ПЕКЛО в Авдеевке! О чем будет говорить Зеленский в Европе?

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 15 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Авдеевский ад: россияне забрасывают Силы обороны Украины фосфорными боеприпасами и КАБами. Враг, которого в семь раз больше, пытается вытеснить из города украинских защитников - Палата представителей ушла на каникулы: есть ли у Украины шанс получить помощь от США? - Европейский тур президента: чего ожидать от переговоров в Берлине и Париже? - Изымают у россиян и отдают украинцам - в Латвии начал действовать закон о конфискации зарегистрированных в стране-агрессоре автомобилей. - Дело о миллионе для Порошенко: во Львове рассматривают судебный иск пятого президента к пограничникам и вице-спикеру парламента. - Несмотря на сопротивление церкви, Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки. - Экзотические птицы в черновицком парке: откуда взялись афро-азиатские попугаи Крамера и как выдерживают холод?