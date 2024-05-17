Новости ТСН онлайн 12:00 17 мая. Более 100 беспилотников на РФ и Крым! Как долго не будет света?

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 17 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Более сотни беспилотников атаковали территорию России и оккупированный Крым - Двое погибших и шестеро раненых гражданских на Херсонщине. Россияне обстреливают прифронтовые населенные пункты - Отключения света продолжатся. Как долго не будет электричества и по какому графику? - Россияне стягивают силы в Сумскую область, начнут ли наступать там? Чем опасно? - Повлияло ли российское наступление на Харьковщине на ограничение использования американского оружия? - Страны НАТО обсуждают отправку военных инструкторов в Украину - Скандальный церковный МАФ в Киеве снесли - Сколько стоит сняться с воинского учета в Луцке? И что теперь грозит тем, кто такие услуги предлагал? - Военные-волонтеры. Как воюют те, кого не взяли в армию? - Укрытие на месте прилета: в Одессе у моря на "Трассе Здоровья" установили шелтер, который автоматически будет открываться, как только прозвучит тревога. - Бой за 4 пояса. Чего ждать от поединка Усика против Фьюри?