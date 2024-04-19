Новости ТСН онлайн 12:00 19 апреля. Удары по Днепропетровщине, сбитие самолета РФ и роды в поезде

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 19 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Ракетами и шахедами по объектам инфраструктуры и жилым домам. Ночным ударом по Днепропетровщине россияне убили 9 гражданских, среди них 3 детей. Еще 29 человек - ранены - Более двух тысяч ударов за сутки только по Донецкой области. Россияне непрерывно обстреливают прифронтовые населенные пункты в Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях. Есть погибшие и раненые - Падает, как "листочек березовый". ВСУ сбили вражеский бомбардировщик за 3 сотни километров вглубь России: захватывающее видео - Руководительницу Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Наталью Гуменюк уволили. Связано ли это решение с жалобами медийщиков? - Планировал покушение на Зеленского: в Польше задержали шпиона, который предлагал свою помощь российским спецслужбам. - Последнее препятствие позади: конгресс США готовится к голосованию за помощь Украине. Когда оно состоится и чего ожидать? - Сколько потеряла Украинская ассоциация футбола при президентстве Павелко: первые результаты аудита - Роды в эвакуационном поезде. Первенец переселенки из Донецкой области решил родиться по дороге в Ровенскую область, раньше, чем его ждали.