Новости ТСН онлайн: 12:00 21 февраля. Блокада границы, сбитый истребитель РФ и удар по Краматорску 

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 21 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Седьмой за семь дней российский истребитель уже никогда не взлетит - На каких пунктах пересечения украинско-польской границы можно сегодня проехать - спикер ГПСУ Андрей Демченко с последними новостями - Осудят ли в Польше тракториста, который плакатом призвал Путина разобраться с Украиной - Украина готова к сотрудничеству по экономическим требованиям польских аграриев. Встреча чиновников запланирована сегодня, говорит заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в интервью ТСН - Ракетный обстрел прифронтового Краматорска. Пострадали люди. Часть города без воды - Баскетболист Артем Козаченко умер в больнице. Немецкая полиции ищет свидетелей убийства украинских спортсменов - Конфликт Зеленского и Залужного годами провоцировали в Кремле - расследование The Washington Post - Еще одна казнь украинских военнопленных. Где это произошло? - В Эстонии задержали 10 российских агентов - Слово из Книги рекордов Гиннеса: самое длинное слово в украинском!