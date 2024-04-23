Новости ТСН онлайн 12:00 23 апреля. США и Великобритания готовят большие объемы оружия для Украины!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 23 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Двое младенцев ранены в Одесской области - россияне атаковали регион ударными беспилотниками. Ранения получили 9 человек. Четверо пострадавших - дети 9 и 12 лет, также двое малышей, которым нет и года. - Один погибший и двое раненых на Харьковщине. В течение суток враг обстрелял 15 населенных пунктов области. В Чугуевском районе погиб 33-летний мужчина. В Купянске-Узловом и Великом Бурлуке пострадали две женщины. - 86 боевых столкновений за сутки - Генштаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте. По позициям украинских защитников оккупанты нанесли 6 ракетных, 77 авиационных и около 100 ударов из реактивных систем залпового огня. - Помощь Украине. Вслед за Конгрессом, законопроект 23 апреля рассмотрит Сенат США, после чего - останется только подпись президента Байдена. - Оружие для Украины. Великобритания планирует передать более 400 единиц техники, более 1600 ракет и 4 млн боеприпасов к стрелковому оружию. - Горы обломков - в Днепре разбирают сгоревшую крышу и уничтоженные квартиры исторического дома, в который попала российская ракета. - Более сотни гранат и тысячи патронов - в Винницкой области нашли боеприпасы, которые выбросили двое военных, напавших на патрульных. - 15 лет с конфискацией имущества - в Днепре объявили приговор предателю, который наводил российские ракеты на Приднепровскую ТЭС. - Земельное дело министра! Николая Сольского подозревают в сделках с землей на 200 млн грн. - 42 дня ареста вместо 60 суток - Шевченковский суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора - продлить срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского. - Хортицу открыли! Посетителей снова будут пускать на территорию заповедника.