Новости ТСН онлайн 12:00 24 апреля. Оружие от США: когда Байден подпишет?

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 среды, 24 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Адская ночь: несколько областей враг беспощадно атаковал авиационными бомбами, ракетами и дронами, есть погибшие и раненые. Часть Одессы - без света. - Сенат Соединенных Штатов проголосовал за помощь Украине. Когда соответствующий документ подпишет президент Джо Байден? - Спешат к прибытию американской помощи. В Институте изучения войны прогнозируют, что Россия в ближайшее время усилит удары по Украине и активизирует наступательные операции. - Ситуация на самых горячих направлениях на фронте: на Бахмутском и Авдеевском. - 16 тысяч долларов за выезд за границу: на Днепропетровщине разоблачили схему нелегальной переправы в Польшу мужчин призывного возраста по системе «Шлях». - Скандал на Волыни: администрация ресторана отказала вдове погибшего воина в проведении поминального обеда. - Попала в помещение почты, но не разорвалась. В Золочевском районе Харьковской области пиротехники уничтожили управляемую авиабомбу весом в 250 килограммов. - Огни России: беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской и Липецкой областях. - Пушистый, непоседливый и каждую ночь приходит на базы и склады оккупантов, чтобы поиграть там с огнем: история возникновения культового мема «хлопчик».