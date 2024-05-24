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Новости ТСН онлайн 12:00 24 мая. Обломок ракеты попал ребенку прямо в сердце!

Новости ТСН онлайн 12:00 24 мая. Обломок ракеты попал ребенку прямо в сердце!

Первые украинские пилоты закончили обучение на F-16

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 пятницы, 24 мая 2024 года, в обзоре ТСН

    

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