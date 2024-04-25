Новости ТСН онлайн 12:00 25 апреля. Насколько хватит оружия от США? Продажа ребенка за миллион!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 четверга, 25 апреля 2024, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube. 27 атак на Авдеевском направлении – враг пытается прорвать оборону в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области. — Пакета помощи от США в 61 млрд долларов хватит до конца 2024 года – Джейк Салливан. – Артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS и боевые машины Bradley – какое оружие пришлют в Украину в первом пакете. — Трое раненых в Херсонской области. Оккупанты обстреляли Херсон и 9 сел. Повреждена многоэтажка, частный дом, объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод. – Пятеро спасателей пострадали в Николаеве. После взрыва загорелись припаркованные автомобили. Повторная детонация произошла, когда на место прибыли спасатели. — Выжил несмотря ни на что — история спасения военного, получившего ранение головы. — Малыш за миллион. В Днепре будут выбирать меру пресечения для 19-летней матери, которая пыталась продать собственного сына. – Госсекретарь США в Китае. Удастся ли убедить КНР прекратить поддержку России? – Передал россиянам коллекционные авто – бывшего депутата Одесского горсовета объявили в международный розыск. — Новый РЭБ для ВСУ. В Тернополе разработали устройство для обезвреживания вражеских дронов. — Водополье в Черкасской области. Подтоплены луга и поля. В селе Крещатик от суши отрезана улица. Спасатели на лодках доставляют местным жителям питьевую воду и продовольствие.