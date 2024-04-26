Новости ТСН онлайн 12:00 26 апреля. Министр в СИЗО, удар по вокзалу и "пленница" колодца

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 четверга, 26 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Министра аграрной политики отправили в СИЗО. Заявление об отставке Сольский написал накануне - Количество пострадавших от российского удара "Искандером" по вокзалу в Балаклее возросло до 11 - Более сотни боевых столкновений за сутки: россияне давят по всей линии фронта, забрасывая прифронтовые населенные пункты и позиции Сил обороны авиабомбами и ракетами - О слепых штурмах - из первых уст: свидетельство пленного после неудачной атаки оккупанта - "Рута" погибла на фронте. Журналистка Алла Пушкарук, которая служила в минометном подразделении, попала под обстрел в Донецкой области - На сегодняшнем заседании Рамштайн планируют объявить о закупке оружия для Украины на 6 миллиардов долларов. О каких именно видах вооружений идет речь? - Или Запад, или Россия: генсек НАТО призывает Китай определиться - Сотни мин на одном поле: как нашпигованные взрывчаткой аграрные угодья возвращают к жизни - Три часа в ледяной воде на двадцатиметровой глубине: как удалось вытащить девушку из колодца - Четыре дня в Книжной стране: в столице проходит новый книжный фестиваль - Кто будет объявлять баллы Украины на нынешнем Евровидении?