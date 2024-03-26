Новости ТСН онлайн 12:00 26 марта. Минус корабль у РФ, Шахедная атака и очередной бред Путина

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 пятницы, 26 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Минус еще один российский корабль. Силы обороны Украины подбили большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который Россия захватила во время аннексии Крыма. Представитель военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заверил, корабль в ближайшей перспективе не боеспособен. - Шахедная атака. В ночь на вторник враг запустил по Украине 12 беспилотников, которые летели из Крыма и Курской области. Все 12 летательных объектов наши защитники успешно ликвидировали. По меньшей мере 8 вражеских шахедов удалось сбить ночью над Харьковщиной. Из-за падения обломков в областном центре повреждено частное предприятие. - В Новогродовке Донецкой области захватчики ранили человека. В Селидово - повредили предприятие. Оба населенных пункта атаковали ракетами. - По меньшей мере 8 вражеских шахедов удалось сбить ночью над Харьковщиной. Из-за падения обломков в областном центре повреждено частное предприятие. - Россияне обстреливают Харьковскую область. По Дергачам запустили управляемую авиабомбу - повреждены 20 домов. Четыре человека ранены. В Волчанске в результате артобстрела погиб 65-летний мужчина. - Обстрел Одессы. Четверо раненых, повреждены четыре многоэтажки, количество изуродованных частных домов - еще устанавливают. Такие последствия ракетной атаки, которую россияне устроили накануне. - Последствия вражеской атаки ликвидируют в Киеве. В жилых домах рядом с разрушенным зданием художественной академии латают окна и крышу. - Оккупанты пытаются прорвать линию фронта вблизи Марьинки. Россияне провели там 22 атаки, отчитываются в Генштабе ВСУ. - Глава СБУ Малюк о "нефтяном хлопке". - "Цветет хлопок" на России. Свежие взрывы в Курской и Белгородской областях. - Путин о теракте в Крокус Сити Холле - новые обвинения российского диктатора - Сбивать или нет? В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет у своих границ - об этом заявили в польском МИД. - Помощь от США - когда наконец? Заявления Белого Дома и представителей Конгресса. - В Винницкой области запретили въезд мужчинам в пограничную полосу. - Когда потепление? Что прогнозируют синоптики.