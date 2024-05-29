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Новости ТСН онлайн 12:00 29 мая. Атака на Сумщину, бой на берегу Днепра, из СИЗО на считанные минуты

Новости ТСН онлайн 12:00 29 мая. Атака на Сумщину, бой на берегу Днепра, из СИЗО на считанные минуты

Сразу две голливудские звезды присоединились к сбору средств для Украины

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 29 мая 2024 года, в обзоре ТСН

    

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