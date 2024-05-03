Новости ТСН онлайн 12:00 3 мая. Россиян попали по детям и разрешение бить по РФ западным оружием

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 3 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - 12-летнюю девочку и ее бабушку убили россияне в Донецкой области. Из "Градов" они ударили по селу Мемрик. Один из снарядов разорвался прямо возле двора. - Девять человек ранены в Дергачах на Харьковщине. Накануне авиабомба попала вблизи спорткомплекса, где как раз тренировались дети. Восемь человек получили ранения. Шестеро в больнице. - Вражеские военные пытаются закрепиться в Очеретино, наши войска ввели резервы для стабилизации ситуации. Бои продолжаются, ВСУ держат врага под огневым контролем. - В этом месяце Россия введет в действие трехслойный план по дестабилизации Украины, - заместитель руководителя ГУР МОУ Вадим Скибицкий. В чем он заключается? - Уже завтра статуса ограниченно годен не будет. 4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту. Какие дальнейшие действия военнообязанных? - Украина имеет право использовать британское оружие по целям в России. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев. - В Белом Доме не видят готовности Китая поддержать украинскую формулу мира. Так Джон Кирби прокомментировал возможное участие Поднебесной в Глобальном саммите мира, который состоится в середине июня в Швейцарии. - "Не отворачивай лицо. Я не чудовище" Раненый военный третьей штурмовой, устроил перформанс в центре Луцка - простоял два часа на костылях. Сделал это потому что почувствовал что после ампутации от него начали отворачиваться люди. - Били барана бревном по голове, нутрию таскали за хвост и бросались в свинью: двух парней, которые оскорбляли животных в парке исторической реконструкции разыскивают в Ривне. - 1,7 тысяч километров на велосипеде ради украинских детей, пострадавших от войны. "Ride for victory" - так назвал свой веломарафон британско-украинский предприниматель Павел Танасюк.