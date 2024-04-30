Новости ТСН онлайн 12:00 30 апреля. Взрывы в Харькове! Уже известно о погибших и раненых!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 30 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Траур в Одессе. В городе после вражеского ракетного удара 5 погибших, более 3 десятков раненых, среди которых есть дети. Репортаж с последними подробностями. - Считанные минуты от пуска до прилета: в каком состоянии пострадавшие - интервью заместителя председателя Одесской ОГА Александра Харлова - Утренние взрывы в Харькове, уже известно о погибших и раненых. - "Хлопок" в Крыму. Мощные взрывы зафиксировали в Гвардейском, Джанкое и Симферополе. - Россияне выбирают направление удара в районе Авдеевки: Институт исследования войны. Последние обновления с фронта. - Украинские пограничники празднуют профессиональный праздник. - Как избежать принудительной российской мобилизации на временно оккупированных украинских землях - советы от Ивана Федорова. - В Киеве возле Арки Свободы демонтируют гранитный памятник, посвященный Переяславской раде. Работы продлятся несколько дней - Грузия рассчитывает стать членом ЕС до 2030 года - несмотря на скандальный закон об иностранных агентах, который приняли уже во втором чтении. - Украину посетила представительница монаршей семьи Великобритании. Герцогиня Эдинбургская Софи передала послание от короля Чарльза Третьего.