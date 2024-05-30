Новости ТСН онлайн 12:00 30 мая. Харьков Снова под атакой! Мощный пожар в Москве!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 30 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Очередная масштабная комбинированная атака россиян: сколько запустили по Украине крылатых ракет и шахедов и сколько наши ПВО обезвредили? — По меньшей мере, 8 ракет прилетело по Харькову и пригороду этой ночи. Семь человек травмированы. В результате обстрела поврежден газопровод. — Атаки на Часов Яр снова усилились. оккупанты давят техникой, за ней идет пехота. — мощный пожар в столице страны-агрессорки. На востоке москвы вспыхнул состав – с легковоспламеняющимися материалами. Тушили огонь вертолетом. Причины возгорания пока не известны. — Громкий хлопок в Крыму — в Керчи этой ночью раздалось около двух десятков взрывов. Сообщают о повреждении двух паромов – железнодорожного и автомобильного. – тунец по-крымски от ГУР. Во время ночной атаки в Крыму уничтожены 2 российских катера типа КС-701 "Тунец". — Россия засекретила статистку производства бензина после ударов Украины по крупнейшим НПЗ. Минэнерго окупантов заявило, что такое решение вызвано информационной безопасностью. – Соединенные Штаты могут поддержать украинские атаки американским оружием по территории России. Это дал понять Госсекретарь США, общаясь с журналистами. — Смертельная поездка: три человека погибли, взлетев машиной с моста в реку Ровенской области. В их числе 17-летняя девушка. Что привело к аварии — выясняет следствие. — Дело военкома: ДБР направило в суд дело экс-главы Одесского ТЦК Евгения Борисова. — Беленькое, гладкое, не жмет и не сползает: Укрзализныця отчиталась, что полностью заменили постельное белье в поездах. – Сезон черешни начат! Корреспондентка ТСН побывала в одном из садов в Запорожье, видела, как собирают ее под обстрелами. — Жуткая красота – в Исландии извергается вулкан. Отдыхающих и персонал популярного в стране геотермального курорта – эвакуировали. — солнечная активность. В ближайшие дни ожидаются магнитные бури. Поэтому у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия, возможны даже перебои с электричеством.