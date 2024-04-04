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Новости ТСН онлайн 12:00 4 апреля. Атака на Харьков, задержание "кротов" и дорогие фиктивные браки

Новости ТСН онлайн 12:00 4 апреля. Атака на Харьков, задержание "кротов" и дорогие фиктивные браки

12 тысяч долларов за брак, который поможет выехать за границу! На Волыни задержали "сваху"

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 4 апреля 2024 года, в обзоре ТСН

       

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