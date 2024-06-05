Новости ТСН онлайн 12:00 5 июня. Передвижение военных и техники по Киеву! Отключение электричества!

Новости Украины по состоянию на 12:00 среды, 5 июня 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — В Киеве и области начались военные учения: сколько будут продолжаться и что запрещено гражданским? — 42 атаки в сутки: на каком участке фронта сейчас самая тяжелая ситуация? — "Маршрутка" к Роботиному: как под постоянными обстрелами в Запорожье работает логистика. — Один человек погиб, 12 раненых, повреждены промышленные объекты и частные дома: как Украина пережила ночные обстрелы. – Как часто будут выключать 5 июня свет и от чего зависит графики? – Одесса без света и с очередями на остановках: на маршруты вывели меньше половины электротранспорта. – Плодиться и размножаться будет помогать украинцам власть. Что на этот раз предлагают чиновники? — Пол года поисков — и Соня дома: удивительная история возвращения собачки.