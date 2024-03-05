Новости ТСН онлайн: 12:00 5 марта. Минус корабль РФ, атака на Одессу и скандал с турникетами

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 5 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Минус еще один российский военный корабль! ГУР Украины подтверждает уничтожение вражеского корабля "Сергей Котов". Его атаковали морскими дронами. - Ночная атака на Одессу. Россияне атаковали город ударными беспилотниками. 18 из 22-х вражеских дронов уничтожила ПВО. - Одесса прощается с погибшими в атакованной вражеским дроном многоэтажке, где погибло 12 человек. - Село Новомихайловка - новая горячая точка после нашего отхода из Марьинки. Что там сейчас? Репортаж из окрестностей Новомихайловки. - Новый подход к бронированию от мобилизации анонсировали в правительстве. Кроме предприятий критической инфраструктуры, дополнительные возможности получат компании, которые "наполняют государственный бюджет". - В столице проверят работу всех военно-врачебных комиссий - из-за резкого увеличения жалоб на их работу. - Скандал с турникетами. Минобороны во время аудита обнаружило около 30 тысяч новых качественных турникетов производства США, которые год лежали на складах. - Перспективы Дональда Трампа. Верховный суд США подтвердил право экс-президента баллотироваться на выборах в этом году. - "Твои письма": проект Теробороны и история возвращения из плена защитника Мариуполя.