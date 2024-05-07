Новости ТСН онлайн 12:00 7 мая. ДТП с маршруткой в Киеве. Ядерные пугалки России. Надвигается шторм

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 7 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Обстрел Харьковщины. Трех раненых доставили в больницу. Среди них 16-летняя девушка. - Ожесточенные бои на Авдеевском направлении. Прорвать линию украинской обороны россиянам не удается. - 25 вражеских танков, 37 артиллерийских систем и более тысячи оккупантов - свежие данные о потерях врага от Генштаба ВСУ. - Рекрутинг на вокзале. В Киеве на центральном железнодорожном вокзале открыли информационный пункт для военнообязанных. - Стрелять ли по Крымскому мосту? СМИ сообщают о «демилитаризации» переправы. - F16 будут осенью. Министр обороны Нидерландов сообщила, когда появятся долгожданные самолеты. - Марафон на протезе. Ветеран войны, который потерял руку и ногу, прошел от Киева до Борисполя, чтобы собрать средства на реабилитацию собрата. - Соврали своим же верующим. Сторонники Московского патриархата разогнали в соцсетях фейк о дате демонтажа самостроя вблизи Десятинной церкви, которого на сегодня даже не планировали. - Маршрутка влетела в грузовик на Воскресенском проспекте в Киеве. Пострадали водитель маршрутки и 8 пассажиров. - На Киев надвигается гроза. В ближайшие несколько часов в столице испортится погода. - Первый полуфинал «Евровидения». Украинский дуэт будет выступать под пятым номером.