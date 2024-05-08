Новости ТСН онлайн 12:00 8 мая. Массированный ракетный удар! Опасная вакцина от COVID!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 среды, 8 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Массированный ракетный удар по всей территории Украины - куда попал враг? - Ракетная атака на Запорожье - репортаж с места взрывов. - Травмированные люди и разбитые дома - последствия вражеской атаки в Броварах Киевской области. - Румыния готова обсудить предоставление Украине системы ПВО "Patriot". - Напряженная ситуация на линии соприкосновения - где идут самые ожесточенные бои? - Украина вместе со всей Европой отмечает День памяти и победы над нацизмом, вспоминая события Второй мировой войны. - Компания "АстраЗенека" отзывает свою вакцину от коронавируса во всем мире. Какие причины? - Травматический полуфинал "Евровидения-2024": alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал песенного конкурса, однако без повреждений не обошлось.