Новости ТСН онлайн 14:00 1 мая. Ракеты с кассетными зарядами улетают по мирным людям!

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 среды, 1 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - СБУ пришла с обысками к Луке Запорожскому - одному из самых одиозных митрополитов русской церкви в Украине. Ранее обыскали и арестовали наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, еще раньше - наместника Киево-Печерской лавры Павла. - В ракетной атаке по Одессе и Харькову россияне использовали «Искандер» с кассетными боеприпасами. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш называет это запугиванием и террором и напоминает, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО Patriot. - Те, что воюют на «Леопардах». Что рассказали о легендарных танках механик-водитель Сергей Зверев и главный сержант роты Игорь Игнатенко и интервью Нати Островской. - Американскую помощь из утвержденного на прошлой неделе пакета Украина уже начала получать, говорят в Белом доме. Норвегия выделяет 600 миллионов долларов на средства ПВО и гуманитарную поддержку. Новую партию военной помощи с зенитными пушками ближней дальности и беспилотниками для наблюдения предоставляет и Латвия. - В Украине острый дефицит рабочих рук. Труднее всего находить работников на рабочие специальности. Что думают эксперты о перспективах рынка труда? - В Киеве продолжается демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой «Свободы украинского народа». Как продолжаются работы и когда закончат - репортаж Александра Романюка. - Искусственный интеллект на службе МИД. Кто такая Виктория ИИ - расскажет Елена Гущик.