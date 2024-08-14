Новости ТСН онлайн 14:00 14 августа. Эксклюзивные кадры из Суджи под контролем ВСУ

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 14 августа 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: Какова ситуация на Курщине? Последние подробности украинской наступательной операции. Последние новости из Суджи. Эксклюзивные кадры от съемочной группы ТСН. С начала августа россияне совершили по Сумщине и Черниговщине почти две с половиной тысячи обстрелов. На Сумщине запретили передвижение в 20-километровой зоне приграничья. Прошлой ночью враг атаковал два энергообъекта на севере и юге Украины. Какая там ситуация? Незаконное обогащение на более 56 миллионов гривен - НАБУ подозревает во взяточничестве еще одного высокого чиновника. Обманули военных и волонтеров на 46 миллионов гривен. Запрос на арест украинца. Генпрокуратура Германии получила первый ордер по делу о взрывах на газопроводе «Северный поток». Сожгли тонну героина! На Львовщине уничтожили рекордную партию наркотика Еще одни олимпийцы дома - на железнодорожном вокзале столицы встретили сборную по художественной гимнастике.