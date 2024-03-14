Новости ТСН онлайн: 14:00 14 марта. Горячо в РФ, жертвы в Сумах и неожиданные заявления французов

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 14 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Горячо в Белгородской и Курской областях России. Российские добровольцы сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в поселке Теткино Курской области. - В Сумах нашли третью жертву недавней дроновой атаки. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами пятиэтажки еще могут оставаться люди. - Кривой Рог в трауре по жертвам ракетной атаки по жилому массиву 12 марта. Тогда погибли 5 человек и более полусотни пострадали. Среди пострадавших 12 детей, в том числе 2 младенцев. - Персоны нон-грата. Австрия высылает сотрудников российского посольства, которых подозревают в шпионаже. - Неожиданное заявление Марин Ле Пен. Французская праворадикалка, которую называют "подругой Путина", раскритиковала агрессивную политику Кремля. - Мэр Парижа выступила против приезда россиян и белорусов на Олимпийские игры. Именно французская столица будет принимать в этом году летние Олимпийские игры. - На Закарпатье легковушка посреди ночи протаранила частный дом. Водитель не удержал руль на крутом повороте, на скорости влетел в стену и остановился посреди дома. - День добровольца. Украина чествует людей, которые поставили свою гражданскую жизнь на паузу, чтобы стать на защиту страны. - В Запорожье заработал инклюзивный шелтер для людей с инвалидностью, эвакуированных из прифронтовых районов.