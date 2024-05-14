Новости ТСН онлайн 14:00 14 мая. Защита для Харьковщины, эвакуация из Сумщины, горячая ночь в России

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 14 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Системы "Patriot" для Харьковщины: президент Зеленский на встрече с госсекретарем США призвал предоставить Украине системы ПВО. - Атака дронов. Ночью Воздушные силы ВСУ сбили все 18 вражеских беспилотников. - В Сумах устанавливают мобильные укрытия. Где будут размещены бетонные конструкции? - Эвакуация на Сумщине: вывозят жителей двух приграничных городов Белополье и Ворожба. - Сумщина может стать следующим направлением атак россиян: Буданов в интервью - Более 7 тысяч человек эвакуировали из-под обстрелов из приграничья Харьковщины. - Горячая ночь в России. В Архангельске горел круизный теплоход, а в Волгоградской области беспилотник попал в грузовой поезд с топливом. - Эстония размышляет над отправкой войск в Украину. Они будут помогать в тылу. - В Грузии сегодня в финальном чтении рассматривают скандальный законопроект об "иноагентах". В Тбилиси продолжаются протесты. - День донора на Киевщине. Всех неравнодушных призывают присоединиться к помощи военным. - Сегодня стартует основная сессия НМТ. Его участников просят взять с собой еду и теплые вещи, чтобы не мерзнуть в укрытиях во время возможных воздушных тревог.