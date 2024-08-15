Новости ТСН онлайн 14:00 15 августа. РФ взимает резервы, гибель "госпитальерок" и пытки ребенка

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 15 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - Россияне бьют по Херсонской области. Один человек погиб, 13 получили ранения. - Погибла медик добробата «Госпитальеры» Александра «Майк» Мулькевич. - Ракеты, авиабомбы и артиллерия - россияне уничтожают Золочев на Харьковщине. - Россияне стягивают резервы на Покровское направление и давят под Торецком. - Курский прорыв. Россияне объявили об эвакуации еще одного района. - Медицинская помощь - максимально близко к украинским бойцам на Курщине. Эксклюзивные детали от Натальи Нагорной. - Украинским мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и менять водительские удостоверения. - Кропивницкий чтит память павших. В центре города в 9:00 будет останавливаться весь транспорт. - Приковывала цепью сына, чтобы тот не дебоширил. Мать подозревают в пытках 10-летнего ребенка. - Разрушенный российской ракетой дом в Днепре - будут ли восстанавливать историческое сооружение? - Успение Пресвятой Богородицы. Традиции Первой Пречистой.