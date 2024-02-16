Новости ТСН онлайн: 14:00 16 февраля. Ситуация в Авдеевке, подозрение для Повалий и помощь от США

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 16 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Авдеевский ад: бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады оказались в окружении, но кольцо удается разжать. Россияне забрасывают Силы обороны фосфорными боеприпасами и КАБами - Палата представителей ушла на каникулы: есть ли у Украины шанс получить помощь от США? - На Харьковщине двое гражданских погибли, подорвавшись на мине. Саперы обнаружили неподалеку целое минное поле. - Суд над херсонским коллаборационистом, причастным к депортации почти двух тысяч украинцев. Судьба большинства из них до сих пор неизвестна. - География заболеваемости гриппом расширяется: где ситуация хуже всего? - Новая философия укрытий: в столице показали два бомбоубежища для детей стоимостью 14 млн гривен каждое. Откуда деньги? - Чем кормили Франко: на Прикарпатье учились готовить по рецептам невестки писателя, автора кулинарного бестселлера ХХ века. - Таисия Повалий получила подозрение от СБУ сразу по трем статьям. Что думают об этом украинцы?