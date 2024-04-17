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Новости ТСН онлайн 14:00 17 апреля. Чернигов в слезах! Ракеты наделали много горя!

Новости ТСН онлайн 14:00 17 апреля. Чернигов в слезах! Ракеты наделали много горя!

После "хлопка" на аэродроме в Джанкое - шесть мощных очагов и детонация боеприпасов!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 среду, 17 апреля 2024 года

    

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