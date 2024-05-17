Новости ТСН онлайн 14:00 17 мая. Известны потери РФ в Крыму! Враг начал стягивать силы на Сумщину

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 17 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Потери вражеской авиации в оккупированном Крыму - СМИ обнародовали спутниковые снимки - Двое погибших и двенадцать раненых гражданских в прифронтовых селах - Пока стабилизировали ситуацию на Харьковском участке фронта, враг начал стягивать силы в Сумскую область - В Днепре спасли военного, который 18 часов с тяжелым ранением ждал эвакуации - Из Небраски - в Часовой Яр. Для чего американский сенатор приехал в Украину? - Отключение света по всей Украине продлится как минимум до августа - Церковь-МАФ уже в прошлом: религиозный самострой в центре Киева демонтировали - Молдова проведет референдум о присоединении к ЕС. После того, как получила статус кандидата - Когда Украина станет членом ЕС и что после этого изменится? - Время текучее - российские методы вечны: в годовщину депортации крымско-татарского народа в Киеве открыли выставку, посвященную борьбе этнического населения Крыма за выживание