Новости ТСН онлайн 14:00 19 апреля. Последствия удара по Днепропетровщине и взрывы в Мариуполе

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 19 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Семеро погибших, три десятка раненых, более полусотни разрушенных домов: последние подробности ракетной атаки на Днепропетровщину - По меньшей мере три взрыва прогремели в оккупированном Мариуполе. В кого попали на этот раз? - В полете и на территории России! Силы обороны впервые поймали стратегический бомбардировщик ТУ-22М3. А также две ракеты Х-22 - Ответный удар: Израиль обстрелял иранский регион, где расположены ядерные объекты. Как отреагировали США? - Совет Украина-НАТО: сегодня в Брюсселе будут решать, как закрыть украинское небо - Готовы даже пожертвовать выходными, чтобы завершить работу: после полугода проволочек американские конгрессмены готовятся голосовать за помощь Украине - Разгонять не будут: Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду украинской границы - Имитация воздушного боя: как военные виртуально учатся поражать реальные цели на Запорожье - Роды в эвакуационном поезде. 18-летняя жительница Донецкой области родила первенца по дороге в Ровенскую область - Повышенная активность змей. Возможно ли нашествие пресмыкающихся в столице? - Фестиваль тюльпанов на Волыни: миллионом цветов можно полюбоваться за вклад в помощь ВСУ - Синоптики посоветовали не прятать теплые вещи. На сколько затянется холодная и мокрая погода в Украине