Новости ТСН онлайн 14:00 2 апреля. Трамвай "взлетел"! Дети сорвались со скалы! Что с помощью от США?

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 вторника, 2 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - На столичных Позняках трамвай сошел с рельсов и въехал на рынок. - Смерть в карьере. В Винницкой области с 10-метровой скалы сорвались двое подростков. Один из ребят погиб, другой - в больнице. - Заблокирована граница. Польские фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов" для украинских грузовиков. В общем, перекрыты три пункта - "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". - Трансформаторы по завышенным ценам. Детективы САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с экс-советником Офиса президента. - Как украинские бойцы отражают вражеские атаки вблизи Клещеевки с помощью британской пушки и ударных дронов. Эксклюзив с передовой. - Украина имеет дроны, способные пролететь более тысячи километров. Заявление министра цифровой трансформации подтверждает утренний "хлопок" в российском Татарстане. - Может ли Украина ожидать принятия помощи США после пасхальных каникул? Информация из Белого дома. - В Киеве открывают новый центр протезирования. Это часть американского проекта "Протез Фундейшен", где лучшие протезисты ставят на ноги украинских военных. - Подарила вторую жизнь. На Днепропетровщине пересадили почку от матери 15-летней дочери.