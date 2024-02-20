Новости ТСН онлайн: 14:00 20 февраля. Ситуация на границе, последствия атаки и банановая война

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 20 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - В Сумах ищут под завалами людей, после утренней российской атаки - Государственная измена: ГБР сообщило о подозрении Владимиру Сивковичу, который десять лет назад руководил избиением студентов на Майдане. - Польские фермеры рассыпают украинское зерно - на этот раз на железной дороге. Репортаж с места событий. - День Героев небесной сотни: родственники требуют справедливости. - Санкции для России как минимум до 2025 года. Евросоюз продлил ограничения для страны-агрессора за незаконную оккупацию украинских территорий. - Банановая война: из-за российского шантажа Эквадор отказался передавать оружие нашему государству. - Уникальная операция во Львове: украинскому защитнику восстановили челюсть, использовав его собственную кость.